Fortnite : le groupe de K-pop BTS dévoilera la chorégraphie de la chanson « Dynamite » dans la Fête Royale

Epic Games annonce aujourd’hui une collaboration entre Fortnite et BTS, le groupe de K-pop mondialement connu. Après le rappeur Travis Scott, sans oublier le secteur du cinéma, le Battle Royale continue de proposer toujours plus d’évènements pour maintenir sa popularité.

Fortnite va-t-il exploser un record avec Dynamite ?

« Dynamite » est le plus récent single du groupe coréen et star mondiale de la pop, BTS. Après avec révélé le clip fin août, les fans pourront découvrir toute la chorégraphie en avant-première sur Fortnite le 26 septembre prochain à 2h du matin (autrement dit sans coupure contrairement à la vidéo ci-dessus).

Après avoir gardé la première place du « Billboard Hot 100 » pendant deux semaines et avec un peu moins de 400 millions de vues sur Youtube, on peut dire qu’Epic Games frappe encore un grand coup dans un secteur totalement différent du monde du rap US ou encore du MCU.

Il sera possible d’admirer tranquillement la chorégraphie dans le mode Fête Royale de Fortnite en profitant même d’un petit karaoké histoire de chanter tous en cœur. Après ça, les fans pourront acheter un lot de deux emotes inspirées des pas de danse du groupe pour 800 V-bucks.

Après le jeu mobile BTS World, et prochainement BTS universe Story, c’est un autre pas de géant dans le jeu vidéo pour le groupe coréen qui compte conquérir encore plus de fans avec un tube chanté en anglais sur l’un des plus gros jeux en ligne du moment.