The Legend of Zelda : Skyward Sword HD s’offre une vidéo explicative de cinq minutes

Disponible en précommande depuis février dernier et attendu sur Switch d’ici trois semaines, The Legend of Zelda : Skyward Sword HD se rappelle à notre bon souvenir par l’intermédiaire d’une vidéo de présentation d’environ cinq minutes.

Scénario, univers, Joy-Con et ammibo

En plus de faire un bref focus sur son univers et son scénario qui invitera le joueur ou la joueuse à incarner encore une fois Link afin de secourir Zelda qui a été aspirée par une étrange tornade, ce portage HD du titre sorti en 2011 nous montre la manière d’utiliser les manettes Joy-Con lors des combats et pour utiliser certains objets comme le scarabée, le fouet et la jarre magique.

Notez aussi que Nintendo a profité de l’occasion pour dévoiler l’utilité de l’amiibo « Zelda et son célestrier ». En l’activant en jeu, Link pourra se déplacer instantanément et où qu’il soit entre le monde de la surface et celui situé au-dessus des nuages.

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD sortira le 16 juillet prochain sur Switch.