Prime Day : Le SSD Samsung 980 Pro parfait pour la PS5 est en promotion

Le Prime Day continue de plus belle en cette journée du 12 octobre, avec des promotions qui vont durer jusqu’à ce soir à 23h59. Pour ne rien manquer de cette période spéciale, nous vous avons préparé une sélection des meilleures offres du Prime Day 2022, et on poursuit aujourd’hui avec une très belle offre de la part de Samsung sur l’un de ses meilleurs SSD, à savoir le Samsung 980 Pro, dont le prix est maintenant bradé.

Où trouver le SSD Samsung 980 Pro au meilleur prix ?

Si vous recherchez un SSD à intégrer dans votre PS5 afin d’augmenter sa capacité de stockage, le Samsung 980 Pro devrait vous correspondre.

Ce SSD interne NVMe M.2 est parfaitement calibré pour la dernière machine de Sony, et vous permettra d’avoir accès à 1 ou 2 To supplémentaires pour stocker vos jeux et vos applications sans trop de soucis. Il est ici équipé d’un dissipateur de chaleur qui est directement inclus. Ce qui n’est pas un détail anodin, puisque pour installer un SSD sur une PS5, il est très fortement recommandé, voire essentiel, de disposer d’un dissipateur.

Le Samsung 980 Pro est aujourd’hui disponible en promotion sur Amazon à 118,74 € pour sa version 1 Go, et 223,99 € pour sa version 2 To. La promotion est donc un peu plus intéressante pour la version 2 To mais même pour la 1 To, c’est toujours quelques euros de gagnés qu’on peut difficilement refuser.