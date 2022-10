Accueil » Actualités » Prime Day : L’écran Samsung Odyssey G3 est disponible à son plus bas prix

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le Prime Day ne se déroule pas que sur une seule journée. Amazon étale ses offres sur 48 heures, ce qui permet de découvrir de toutes nouvelles promotions en plus de notre sélection maison des meilleurs bons plans du Prime Day 2022. Hier, on a pu découvrir une très belle offre sur l’écran PC Huawei MateView GT 27, qui possède l’un des meilleurs rapports qualité-prix, et aujourd’hui, c’est au tour de Samsung de casser ses prix avec une promotion sur le Samsung Odyssey G3.

Où trouver le Samsung Odyssey G3 au meilleur prix ?

Généralement affiché aux alentours de 180 €, le Samsung Odyssey G3 est disponible pour seulement 149,99 € chez Amazon durant le Prime Day.

Il faut aussi noter que jusqu’au 23 octobre, pour tout achat de cet appareil, Samsung vous donne accès à une offre de remboursement de 50 €, ce qui fait revenir le prix final de ce Samsung Odyssey G3 à 99,99 €.

Si vous recherchez un écran de PC performant sans pour autant casser votre tirelire, la promotion sur le Samsung Odyssey G3 pourrait donc bien vous intéresser.

Cet écran dispose d’une dalle de 24 pouces avec une résolution Full HD, capable d’afficher un taux de rafraichissement de 144 Hz. Il dispose aussi de la technologie AMD FreeSync et d’un temps de réponse de 1 ms. Autrement dit, il est parfaitement calibré pour le jeu, que ce soit pour des FPS très nerveux ou n’importe quel autre genre qui demande de la réactivité et de la précision dans l’affichage.