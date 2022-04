Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est actuellement en promotion à 479,99€

Les promotions sur les smartphones continuent de plus belle cette semaine. Après le Xiaomi 11 Lite 5G NE et le Google Pixel 5G qui ont eu droit à des jolies réductions, c’est de nouveau du coté de Samsung qu’il faut aller chercher de bonnes affaires. Et si les plus petits budgets iront certainement s’intéresser de près à la promotion du Samsung Galaxy A52s 5G chez Amazon, on note également que la réduction de Rakuten sur le Samsung Galaxy S21 FE 5G devrait séduire celles et ceux à la recherche d’un smartphone haute gamme au prix le plus bas.

Où trouver le Samsung Galaxy S21 FE 5G au meilleur prix ?

C’est donc sur Rakuten que l’on retrouve l’une des offres les plus intéressantes du moment sur le Samsung Galaxy S21 FE 5G, qui passe à seulement 479,99 €, alors qu’on a plus l’habitude de le voir tourner autour de 500 €.

Il s’agit là du modèle 6 Go + 128 Go de mémoire, disponible en plusieurs coloris, et qui est même encore plus avantageux pour les membres du Club Rakuten, qui vont bénéficier de 24 € crédités sur leur cagnotte.

En plus de ce bon plan, on trouve donc également en promotion le Samsung Galaxy A52s 5G (6 Go + 128 Go de mémoire), qui passe enfin sous la barre des 300 € chez Amazon. Avec son écran AMOLED 120 Hz et sa bonne batterie, ce smartphone de milieu de gamme est plus qu’intéressant à ce prix.