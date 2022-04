Le Xiaomi 11 Lite 5G NE est en promotion chez Amazon à seulement 239 €

C’est décidément la foire aux bonnes affaires cette semaine côté smartphones. Après le Google Pixel 5G qui est enfin passé sous la barre des 600 € et le OnePlus Nord 2 5G qui passait à 389 € seulement, c’est désormais au tour du Xiaomi 11 Lite 5G NE qui a droit à une promotions des plus intéressantes, et c’est une nouvelle fois chez Amazon que cela se passe.

Où trouver le Xiaomi 11 Lite 5G NE au meilleur prix ?

Le récent Xiaomi Lite 11 est actuellement en pleine promotion chez Amazon, le temps d’une offre éclair. Ce smartphone de milieu de gamme est l’un des plus performants du marché, avec sa puce de série 7 qui est dotée de la 6e génération de Qualcomm AI Engine, ce qui, couplé à son écran AMOLED 6,55 pouces de 90 Hz, lui permet d’afficher la plupart des jeux dans un très beau rendu.

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE (dans sa version française), que l’on trouve habituellement entre 270 € et 300 €, est donc disponible à 239 € seulement chez Amazon dans sa version 6 Go + 128 Go de mémoire. Le modèle supérieur, avec 8 Go + 128 Go de mémoire est quant à lui en réduction à 299 €. Un excellent rapport qualité-prix pour cette gamme qui s’impose de plus en plus sur le marché