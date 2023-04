Bon plan : Enfin une promotion pour la PS5 avec son pack God of War Ragnarok

Où trouver le pack PS5 God of War Ragnarok au meilleur prix ?

Voir une console PS5 en promotion a de quoi surprendre après des années de rupture de stock, et pourtant, c’est bien vrai. Aujourd’hui les deux modèles de PS5 sont vendus dans des bundles avec l’excellent God of War Ragnarok, et ce à un prix réduit.

On retrouve par exemple la PS5 standard + God of War Ragnarok à seulement 569,99 € sur Amazon au lieu de 619,99 €, soit une réduction de -8%. En somme, c’est comme si vous achetiez la PS5 à son prix de départ (s’il n’avait pas augmenté), 500 €, ainsi qu’un jeu à 70 €. C’est un tarif que nous n’avions plus vu depuis des mois et c’est sans doute la meilleure offre du moment si les dernières aventures de Kratos et Atreus vous intéressent.

Et si vous cherchez la PS5 Digital, qui est vendue un peu moins cher, le pack est tout aussi intéressant puisqu’il est affiché à 469 € seulement au lieu de 519 €.