Bon plan : L’excellente souris Logitech G903 passe sous la barre des 100 € grâce à une grosse promo

Avec la sortie de Diablo IV qui se prépare et l’arrivée de sa bêta dès ce week-end (qui s’ouvrira à tout le monde la semaine prochaine), mieux vaut être prêt pour accueillir comme il se doit le nouveau titre de Blizzard. Si vous jouez sur PC, et on parie que beaucoup d’entre vous choisiront cette plateforme pour un tel titre, avoir une bonne souris est important. Que vous en recherchiez une pour faire monter en gamme votre setup ou tout simplement pour bénéficier d’un meilleur confort, la promotion du jour du côté de la Logitech G903 devrait vous intéresser.

Où trouver la Logitech G903 Lightspeed au meilleur prix ?

Logitech est un fabricant qui a fait ses preuves depuis des années dans le marché des souris PC, et la Logitech G903 nous le prouve encore aujourd’hui. Cette souris sans-fil offre une grande précision avec son capteur optique HERO 25K très rapide, mais elle donne aussi accès à pas mal de personnalisation avec jusqu’à 11 boutons et des millions de couleurs grâce à la technologie Lightsync. De plus, elle dispose d’une grande autonomie pour jouer des centaines d’heures sans avoir besoin de la brancher.

Logitech vend normalement cette souris aux alentours des 150 €, mais Amazon propose aujourd’hui un prix assez incroyable en dehors de période de soldes. Vous pouvez obtenir la Logitech G903 pour seulement 91,76 € en ce moment sur Amazon. Un prix défiant toute concurrence et qui place ainsi cette souris comme l’un des appareils possédant le meilleur rapport qualité-prix du marché.