Où acheter Immortals Fenyx Rising au meilleur prix ?

Prévu pour le 3 décembre, Immortals Fenyx Rising propose un nouveau monde ouvert made in Ubisoft, avec cette fois-ci un univers inspiré de la mythologie grecque et tout ce que cela implique. Le titre parodie les légendes et propose un vaste terrain de jeu à explorer, avec des combats dynamiques et tout un tas de choses à collecter. Voici où trouver le jeu au meilleur prix.

Où trouver Immortals Fenyx Rising à la vente ?

 

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix, juste ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Immortals Fenyx Rising au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que celui-ci est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

 

On peut voir que pour ce qui est de la version PS4, qui peut être mise à niveau gratuitement vers la version PS5, c’est Amazon qui propose le prix le plus bas, avec un tarif de 53,99€. On retrouve la version Xbox One (là aussi compatible avec la Xbox Series) légèrement moins cher chez Leclerc, à 51,49 €. Pour la version Switch, c’est une nouvelle fois Leclerc qui est le plus bas, juste devant Amazon.

Concernant les autres éditions du jeu, notez qu’Amazon vend une édition limitée, et que l’édition Gold est au même prix dans toutes les boutiques.

 

Pour en savoir plus sur Immortals Fenyx Rising, n’hésitez pas à consulter notre guide complet ainsi que notre test du jeu.