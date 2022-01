Dying Light 2, où le trouver au meilleur prix ?

Le mois de février est très chargé en grosses sorties et le premier mastodonte à nous arriver sortira cette semaine. Dying Light 2: Stay Human est très attend par les fans du premier, qui espèrent trouver un monde ouvert riche et rempli de dangers, avec quelques centaines d’infectés à combattre. Si vous faites partie des gens qui comptent se laisser séduire par le jeu de Techland, voici où trouver Dying Light 2 au meilleur prix.

Où trouver Dying Light 2 à la vente ?

 

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Dying Light 2 est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Comme souvent, c’est Leclerc qui propose le prix le plus abordable, suivi d’Amazon. Notez que la mise à jour next-gen est gratuite, si vous souhaitez économiser quelques euros. Enfin, le jeu a droit à une édition Deluxe contenant un steelbook et l’accès à du contenu in-game, dont le premier DLC scénaristique.

Dying Light 2: Stay Human sera disponible le 4 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, et plus tard sur Nintendo Switch.