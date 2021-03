LevlUp, la boisson pour les gamers, lance une nouvelle saveur et une grande promotion

Les boissons énergisantes se font une place de plus en plus grande dans le monde du jeu vidéo, avec des grands noms qui sponsorisent ou qui organisent certains événements autour de l’eSport, notamment pour les compétitions de jeux de combat. La plupart d’entre elles sont pourtant peu recommandées sur le plan sanitaire à cause de leur grande teneur en sucres, alors qu’elles sont grandement consommées, notamment par les joueurs qui souhaitent rester éveillés le plus longtemps pour s’adonner à leur passion. C’est dans ce milieu compliqué qu’a débarqué LevlUp, une société et surtout une marque qui monte de plus en plus dans le milieu et qui veut changer les choses, avec comme volonté de proposer une boisson adaptée aux gamers et surtout plus saine.

LevlUp, c’est quoi ?

Qu’est-ce que LevlUp ? Il s’agit d’une boisson sous la forme d’une poudre aux saveurs variées qui doit être mélangée à de l’eau. Les boissons LevlUp sont ainsi créées pour favoriser la concentration des joueurs afin d’obtenir de meilleures performances. Il s’agit certes de boissons énergisantes, mais LevlUp se distingue par une différence de taille : sa faible teneur en sucre.

En comparaison avec d’autres boissons énergisantes que l’on peut trouver sur le marché, le taux de sucres est très réduit dans une boisson LevlUp, avec moins de 4 grammes de sucre pour 500ml de boisson, contrairement à 55 grammes environ pour des boissons énergisantes classiques et 50 grammes pour les sodas.

Etant donné que la limite journalière recommandée est de 25 grammes par jour, la boisson permet de ne pas dépasser ce taux en quelques gorgées, contrairement aux concurrents, et LevlUp indique bien qu’il est recommandé de se limiter à une dose par jour. Toutes les valeurs nutritionnelles et les produits présents sont directement affichés sur le site officiel de la marque afin d’être complétement transparent sur la qualité du produit.

Des gouts pour tout le monde et une promotion à ne pas manquer

L’autre avantage de LevlUp, c’est son prix qui est bien moins élevé que ses concurrents. Chaque portion de LevlUp revient à moins d’un euro la boisson, et de nombreux gouts sont à disposition pour varier les plaisirs. On retrouve ainsi des saveurs basées sur les fruits rouges, sur les mangues, les abricots et d’autres fruits, ou des goûts plus acidulés qui se rapproche de la saveur d’un bonbon ou d’un cola, le sucre en moins.

C’est d’autant plus le cas aujourd’hui avec l’arrivée de l’édition Green Wizard, le premier arôme d’aspérule (reine des bois) qui était très demandé par la communauté. A l’occasion de cette nouvelle saveur, LevlUp met en place une promotion exceptionnelle qui permet d’obtenir 2 pots pour le prix d’un (ce qui revient donc à moins de 50 centimes la portion), mais pas seulement, puisque cela marche sans limite d’achat. Vous pouvez donc vous procurer 8 pots au lieu de 4, et ainsi de suite.

Pour en profiter, il suffit simplement d’acheter l’un de ces pots du 1er mars à 18h jusqu’au 9 mars à 23h59, et de rentrer le code « GREEN ». Les plus gourmands pourront aussi se tourner vers l’édition collector de ce produit, avec une boite différente et un shaker offert.