Bloodstained Cursed of the Moon 2

Dans cette nouvelle aventure, on se retrouve à incarner Zangetsu dans sa lutte contre les démons. Cependant, ce dernier n'est pas seul puisqu'il est accompagné d'anciennes comme de nouvelles têtes pour la licence. À ses côtés on retrouve Dominique, Robert et Hachi qui posséderont chacun un style de jeu différent. On peut alors échanger de personnages à volonté dans le but de surmonter les obstacles présents dans les chapitres du jeu. Il est également possible de profiter de l'aventure en compagnie d'un ami dans un mode deux joueurs en local.