BloodRayne : ReVamped, les remasters s’offrent un nouveau trailer

Quelques semaines après le retour de BloodRayne : Betrayal Fresh Bites, l’éditeur de la franchise, Zuggurat Interactive, nous reconfirme la sortie des remasters des deux premiers opus, sobrement nommés BloodRayne : ReVamped et BloodRayne 2 : ReVamped, avec un nouveau trailer.

Les jeux seront disponibles sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, comme nous l’avons mentionné dans notre article dédié aux sorties du mois de novembre. Sachez que le portage sur la console de Nintendo est une première pour la licence. Pour les intéressés, il y aura également des éditions physiques de disponibles grâce à Limited Run Games, ces dernières seront exclusives à la PS4 et à la Switch.

BloodRayne une dhampire badass

BloodRayne est une franchise de Beat’Em All qui vous met dans la peau de Rayne, une puissante femme mi-vampire mi-humaine (une Dhampire), qui parcourt le monde à la recherche de réponses sur son héritage vampirique tout en combattant des menaces en tous genres. Malgré ses défauts, la licence a réussi à devenir un minimum culte grâce notamment à son personnage principal, mais aussi par son univers qui oscille entre action débridée et horreur.

La licence offre des combats dynamiques et agressifs qui ont aidé à sa popularité, allant jusqu’à offrir une seconde vie à BloodRayne dans le cross-média. On citera pour preuve les films adaptés de la franchise par le controversé Uwe Boll, ou encore les comics qui s’emploient à développer le lore.

Pour ces remasters, les développeurs promettent une meilleure résolution d’affichage (jusqu’au 4K), avec des cinématiques retravaillées et un moteur graphique légèrement revu à la hausse, notamment concernant les éclairages. Les textures seront aussi globalement améliorées, au même titre que les ombres et les effets d’éléments comme l’eau.

Enfin, BloodRayne : ReVamped et BloodRayne 2 : ReVamped incluront plusieurs localisations. Bien que le second volet n’embarquera que les voix anglaises, le premier opus utilisera des voix françaises. Ceci étant, les deux jeux proposeront bien entendu des sous-titres dans la langue de Molière. Pour rappel, les deux titres sortiront le 18 novembre 2021.