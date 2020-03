Bleach Immortal Soul est disponible dès aujourd’hui en français sur mobiles

Les adaptations de manga connaissent de plus en plus de succès sur mobiles, et bénéficient de plus en plus de soin à l’image de The Seven Deadly Sins Grand Cross. Quelques jours après avoir annoncé le retour de son anime, Bleach revient sur mobile après Brave Soul, avec Bleach Immortal Soul.

Le lancement mondial est arrivé

Le titre était déjà disponible dans certains pays depuis quelques jours, mais il n’arrive qu’aujourd’hui dans le reste du monde, notamment en France. Le jeu est d’ailleurs traduit en français, et propose des combats au tour par tour avec une mécanique de gacha, le tout en revivant les grands moments du manga via quelques images issues de l’anime et surtout la présence du doublage japonais d’origine.

The most anticipated licensed action mobile game in 2020, Bleach: Immortal Soul, is now online on both iOS and Android platforms! Official Website:https://t.co/uQqTAuefWC

App Store: https://t.co/A7PUATO0tw

Google Play: https://t.co/r3lkyAg0Jb pic.twitter.com/cdz0uBIJMJ — Bleach: Immortal Soul (@BleachImmortal) March 26, 2020

Bleach Immortal Soul est disponible dès maintenant sur iOS et Android. Si vous vous êtes préenregistré, vous devrez recevoir un mail vous donnant accès à un code qui débloquera quelques récompenses en jeu.