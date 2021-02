Blade & Soul Revolution dévoile sa date de sortie

Blade & Soul Revolution, le MMORPG sur mobiles, se dote enfin d’une date de sortie sur iOS et Android. Vous pourrez le télécharger gratuitement lors de son arrivée puisqu’il adopte un modèle free to play.

Prenez la voie du Kung fu

Blade & Soul Revolution est la déclinaison sur mobiles du fameux MMO Coréen de NC Soft sorti en 2013, Blade & Soul. Cette adaptation est développée ici par Netmarble, un studio coréen spécialisé dans le marché mobile que l’on connait notamment pour des titres comme The Seven Deadly Sins : Grand Cross ou encore Marvel Futur Fight.

Si vous voulez en savoir plus sur le titre, nous avons récemment sorti un aperçu du jeu grâce à une version preview fournie par Netmarble. Blade & Soul Revolution sortira le 4 mars prochain sur iOS et Android.

Vous pouvez vous pré-inscrire dés aujourd’hui et recevoir des récompenses en jeu : 1000 cristaux noirs et un animal de compagnie premium (un Lumi pour les utilisateurs Android et un Sparkie pour les utilisateurs d’iPhone).