Aperçu Blade & Soul Revolution – Un MMO trop classique qui se distingue par son système de combat

Blade & Soul Revolution est un MMORPG sur mobiles en free to play qui sera disponible cette année sur iOS et Android. Basé sur le célèbre MMO coréen de NCsoft, le titre est d’ailleurs développé par des compatriotes spécialistes des jeux mobiles : Netmarble. On les connait notamment pour des productions d’envergure de ce marché comme The Seven Deadly Sins : Grand Cross ou encore Marvel Futur Fight.

Ils ont d’ailleurs récemment sorti un autre MMO que nous avions également pu essayer : A3 Still Alive. Assez original avec son approche Action RPG et Battle Royale interconnectés, Blade & Soul Revolution reste dans une construction plus classique mais qui pourra éventuellement faire l’affaire. Grâce à une version preview, fournie par Netmarble, nous avons pu mettre la main sur le titre pour vous fournir nos premières impressions.

Classique mais restant dans le haut du panier sur mobiles

Nous avons joué sur une version Android pendant un peu moins d’une dizaine d’heures sur OnePlus 7 Pro. Nous faisions tourner le jeu facilement en mode « élevé » (le maximum étant « très élevé ») mais comme pour les autres jeux de Netmarble, c’est techniquement très propre. Les options graphiques permettent de modifier un tas de paramètres (résolution, fps, distance d’affichage, textures, ombres…) pour qu’une très grande gamme d’appareils puisse l’accueillir.

Blade & Soul Revolution tourne sur Unreal Engine 4 et offre donc un rendu assez joli et qui le place aisément parmi le haut du panier même si d’autres font mieux à ce niveau-là comme Black Desert Mobile. Les décors restent assez jolis avec parfois de grands espaces impressionnants saupoudrés de culture asiatique, toutes proportions gardées bien sûr pour du MMO sur mobiles. En outre, la fluidité est sans faille. Nous verrons par la suite que cela est un paramètre important.

Comme tout bon MMO, vous commencez par créer votre personnage en choisissant d’abord sa race parmi 4 disponibles pour ensuite lui assigner une des 5 classes : Maitre des lames (l’épéiste classique), Maitre des éléments (grosso modo le mage), Destructeur (les tank), invocateur, et maître de kung-fu. Nous avons opté pour ce dernier, mais précisons également que l’on vous propose une personnalisation visuelle assez solide.

Un gameplay qui le démarque

Blade & Soul Revolution offre une expérience très classique en matière de MMO avec une histoire de vengeance bateau, de nombreux personnages secondaires oubliables, des quêtes vues et revues à base d’éradications de monstres ou de cueillettes de ressources, et j’en passe. Il arrive tout de même à nous surprendre avec quelques cut-scenes bien amenées et des déplacements aériens assez classes. On précise d’ailleurs que les pans importants du scénario sont doublés en anglais sans oublier les textes en français bien évidemment.

Du fait d’une preview restreinte à la presse, nous n’avons pas pu jauger des activités en ligne qui sont tout de même assez fournies avec des boss à affronter jusqu’à 16 joueurs en simultané ainsi que du PVP en 1vs1 et en 2vs2, des donjons, et des guerres de faction. En revanche, tout cela repose sur un point majeur qui fait tout le sel du titre, à savoir son système de combat dynamique et jouissif.

Si jamais vous comptez vous lancer, on vous conseille vivement la voie du kung-fu. Il s’agit sans doute de la classe la plus intéressante qui emploie la force des poings armés de gantelets pour frapper tout en utilisant des contres dévastateurs et différentes postures causant un maximum de dégâts. Plus généralement, le système est assez plaisant et vif avec un système de compétences successives qui permet des enchainements furieux. Chacune d’elles dispose d’une branche, concrètement en utilisant une compétence vous disposez d’un temps limité pour activer la seconde forme puis la troisième et ainsi de suite.

On se retrouve ainsi à zigzaguer entre elles pour créer des combos variés et surtout destructeurs. On apprécie également le fait de ne pas rester statique lorsque l’on frappe. On dispose notamment de deux commandes pour reculer d’un bond ou pour passer derrière l’ennemi afin d’esquiver un coup mortel qu’il charge contre nous. Cela va de soi, il y a tout un système de gain de niveau, amélioration de compétences, et d’équipements dans le but de gagner en puissance et de créer de nouvelles opportunités.

Il ne faut pas s’attendre à des mécaniques révolutionnaires et si jamais vous jouez pleinement la carte du free to play, attendez-vous à passer par de longues phases de grinding à haut niveau, malgré tout son gameplay reste un atout que l’on vous conseille de tâtonner.