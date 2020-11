Black Mesa s’offre une Definitive Edition via une mise à jour gratuite

Réaliser un remake n’est pas chose facile. Pourtant, les petits gars de Crowbar Collective, une bande de grands fans de Half Life, ne se sont pas laissé décourager. Ils finirent par sortir Black Mesa, une version remise aux goûts du jour d’un FPS que l’on connaît tous.

Une édition qui corrige quelques soucis

Véritable œuvre culte, Half Life a néanmoins pris un sacré coup de vieux. Il faut dire qu’il est tout de même sorti il y a vingt-deux ans, pratiquement jour pour jour. Ainsi, puisque Valve ne semblait pas décidé à offrir un coup de chiffon digne de ce nom au titre, des fans ont pris les devants. C’est ainsi qu’est né Black Mesa, hommage sous forme de remake à ce First Person Shooter mythique de 1998.

Le projet ayant mis près de seize longues années à être développé, il nous arrivait finalement le 5 mars dernier dans une édition terminée. Black Mesa était alors enthousiasmant à bien des égards, mais plusieurs défauts lui nuisaient cependant. Notamment quelques bugs et chutes de framerate. Forts d’une sortie qui aura fait du bruit, les développeurs nous reviennent aujourd’hui avec une version définitive.

Black Mesa Definitive Edition est donc une version revue et corrigée du jeu paru en mars dernier. Apportant son lot de correctifs, mais aussi et surtout une modernisation globale du jeu, qui accusait un temps de développement incroyablement long. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne faudra pas repasser à la caisse, puisque tout ceci est disponible via une mise à jour totalement gratuite.

Black Mesa est disponible sur Steam au prix de 17,99 euros. Au moment d’écrire ces lignes, il est même proposé en promotion à -50%.