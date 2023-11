Black Friday : Un SSD Samsung 2 To parfait pour la PS5 disponible à prix canon

Où trouver un SSD 2 To idéal pour la PS5 ?

La période de Black Friday est le bon moment pour se procurer un nouveau SSD, surtout pour ceux qui sont compatibles PS5. On a déjà vu les modèles 1 To être bradés à des prix vraiment intéressants, et c’est maintenant au tour des 2 To. Et plus particulièrement le 980 Pro, qui dispose de la garantie Samsung et de très bons retours à son sujet. Affiché en temps normal autour des 130 €, il est aujourd’hui possible de trouver le Samsung 980 Pro 2 To à seulement 109,99 € sur le site de Boulanger. Une offre à ne pas manquer donc.

Cette version est vendue sans dissipateur, mais vous pouvez en trouver un facilement à côté pour presque rien. Si vous êtes en possession d’une PS5 ou même si vous prévoyez l’achat d’une PS5 Slim, vous allez sans doute avoir besoin d’un peu plus d’espace libre pour stocker tous les jeux que vous allez acheter. La nouvelle version de la console a beau disposer d’un SSD un peu plus grand (qui passe de 825 Go à 1 To), il finira par vite être rempli, surtout si vous jouez à des jeux assez lourds comme Call of Duty et d’autres jeux dépassant les 100 Go demandés.