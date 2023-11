La PS5 Slim est disponible, voici où la trouver

Sony a surpris tout le monde hier en annonçant que sa PS5 Slim serait disponible dès aujourd’hui en France, en plein durant la période de Black Friday. La nouvelle console plus légère et plus petite est enfin disponible chez nous après être arrivée sur le territoire américain et au Japon, et sans doute un peu tardivement pour plaire les éventuels intéressés qui se sont tournés vers la PS5 standard et sa réduction un peu plus tôt dans la semaine. Mais si ce modèle vous fait toujours de l’oeil et que vous souhaitez acheter celui-ci et aucun autre, voici où trouver la PS5 Slim.