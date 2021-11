Le Black Friday est décidément bien en avance cette année, et les bons plans s’enchaînent. On vient notamment de vous partager la meilleure offre existante il y a peu, avec une télé 4K à un prix hyper avantageux. Cette fois-ci, on s’attarde sur les produits Elgato, marque réputée pour ses accessoires de streamers et vidéastes. Et plusieurs sont en promotion.

Black Friday Boîtier d’acquisition Elgato HD60 S+

Promo Elgato HD60 S+, carte d’acquisition externe,... - Acheter sur Amazon Enregistrez un nombre illimité de séquences directement sur votre disque dur; Compatible avec tous les logiciels, notamment OBS Studio, Streamlabs OBS et Xsplit

Parmi les offres à prendre rapidement, on y retrouve ainsi le Elgato HD60 S+, le boîte d’acquisition externe de la marque qui permet de capturer du gameplay sur vos consoles. Habituellement listé à 199.99€, celui-ci est à seulement 149.99€ sur Amazon à cette adresse. Si on l’a déjà vue à prix réduit, il est rare de le voir passer la barre des 150€, donc c’est le moment idéal.

Ce boîte d’acquisition vous permet de retransmettre l’image sur votre écran d’ordinateur en affichage instantanée : il est ainsi possible de capturer du gameplay en 1080P60 HDR ou de streamer en excellente qualité. Que vous soyez créateurs, créatrices, streamers ou streameuses, c’est un achat utile et malin et facile à brancher en USB 3.0.

Sachez que celui-ci est compatible avec toutes les consoles actuelles : PlayStation 4 ou 5, Xbox One, Xbox Series ou encore Nintendo Switch. Vous pouvez utiliser le logiciel propriétaire Elgato ou encore OBS. Vous pouvez aussi capturer sur nouvelle génération en 4K30fps.

Elgato Stream Deck, pour streamer

Si vous êtes plutôt sur Twitch ou diffuser régulièrement en direct sur YouTube, dans ce cas, vous serez sans doute intéressé par le Elgato Stream Deck. Accessoire gadget, donc indispensable, celui-ci vous permet de personnaliser plusieurs touches et d’avoir accès facilement à des raccourcis. Il est très utile pour changer une scène ou encore lancer un média ou une application.

Si celui-ci vous intéresse, sachez que le Elgato Stream Deck est actuellement à seulement 99.99€ au lieu de 149.99€, ce qui, encore une fois, en fait une très bonne pioche. L’offre est disponible dès maintenant sur Amazon et pendant un laps de temps réduit pour le Black Friday.

La lumière et le micro Elgato aussi en promotion

On s’y attarde un peu moins, mais Elgato propose également d’autres bons plans pour ce Black Friday. Ainsi, on y retrouve la Key Light Air ainsi que le micro Wave:3 qui affichent tous les deux un tarif plus abordable. Si on retrouve d’autres marques concurrentes sur ce créneau (là où Elgato cartonne sur les deux premiers produits de cet article), l’éclairage et le micro sont de bonnes opportunités.

L’Elgato Key Light Air peut ainsi être trouvée à 99.99€ au lieu de 129.99€. Il s’agit d’un éclairage de bureau professionnel, idéal pour jouer, télétravailler ou pour streamer. Quant au Wave:3, c’est un micro à condensateur USB, sur une qualité et un tarif similaire au populaire Blue Yeti. Il est actuellement à 119.99€ au lieu de 169.99€.