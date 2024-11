Black Friday : Des prix imbattables sur Astro Bot, Helldivers 2 et les autres jeux PlayStation sur Amazon

Astro Bot, Helldivers 2… tous les meilleurs jeux PlayStation en promotion

Et comment ne pas commencer par le jeu PlayStation par excellence, qui célèbre toute la marque ? Astro Bot est assurément l’un des jeux de l’année, et un titre que chaque possesseur de PS5 se doit de faire si tant est qu’il aime un peu les jeux de plateformes. Les qualités du titre ne sont plus à prouver et il méritait sans aucun doute son prix de base. Mais avec une petite réduction, c’est encore mieux. Astro Bot est aujourd’hui affiché à seulement 49 € sur Amazon, ce qui est une petite réduction, mais quelques euros font parfois la différence pour beaucoup de monde.

Vient ensuite une toute autre ambiance avec Helldivers 2. Autre exclusivité PS5 (en plus du PC) qui aura marqué l’année 2024 au fer rouge, en devenant l’un des phénomènes de ces derniers mois. Ce jeu coopératif multijoueur offre du grand spectacle et des heures de camaraderie inoubliables, à un prix assez dérisoires face à d’autres productions. Initialement, Helldivers 2 est affiché à 40 €, mais pour le Black Friday, il passe ainsi à seulement 27,99 €, ce qui le rend plus immanquable que jamais.

Parmi les autres offres PlayStation à ne pas manquer, on retrouve également le sympathique Horizon Forbidden West, affiché à seulement 28,39 € sur PS4, sachant que cette version peut être upgradée gratuitement sur PS5 ensuite, ce qui vous fait économiser un peu0.

Même chose pour God of War Ragnarok, qui passe à seulement 29,99 € sur PS4 contre 35,99 € sur PS5, ce qui en fait une assez bonne affaire pour l’un des meilleurs jeux des PlayStation Studios de ces dernières années.

D’autres offres sont disponibles sur la page Amazon de PlayStation, si vous souhaitez remplir votre ludothèque sans trop casser votre tirelire.