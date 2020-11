Black Friday 2020 : Sony lance les hostilités sur le PlayStation Store

Il y a quelques jours, nous vous proposions un article sur les casques de réalité virtuelle à ne pas louper pour le Black Friday. Alors que ces soldes sont repoussées d’une semaine en France et débuteront le 4 décembre prochain dans certaines enseignes, conséquence du contexte sanitaire actuel et d’une décision prise par l’Etat, pour le reste du monde, la date est toujours fixée au vendredi 27 novembre.

Pour rappel, le Black Friday est une fête importée des Etats-Unis qui a lieu le dernier vendredi du mois de novembre, faisant suite à Thanksgiving, et durant laquelle énormément d’offres de promotions sont disponibles dans les magasins et les revendeurs en ligne. Sony ne perd pas de temps et propose déjà un grand nombre d’offres par le biais de son PlayStation Store.

Des offres jusqu’à moins 70% sur le PlayStation Store

En effet, les soldes du Black Friday sont déjà lancées sur le PlayStation Store et se termineront le 1er décembre 2020. On y retrouve des offres pouvant aller jusqu’à moins 70% concernant les jeux, les abonnements et aussi certains titres disponibles sur PS5.

Nous vous proposons une liste qui regroupe quelques promotions actuellement disponibles :

Abonnements

L’abonnement de 12 mois au PS Plus est au prix de 44,99€ au lieu de 69,99€.

Le PlayStation Now, qui permet de profiter de plus de 700 jeux sur PS4, PS3 et PS2, propose l’abonnement de 3 mois à 19,99€ et réduit son abonnement à l’année à 44,99€.

PS5

Watch Dogs Legion est disponible à 45,49€. L’Edition Or est à 74,99€.

FIFA 21 Edition Beckham voit son prix tomber à 38,49€. L’Edition Champions est elle à 39,59€.

Madden NFL 21 est proposé à 38,49€.

Borderlands 3 est accessible pour 23,09€.

WRC 9 FIA World Rally Championship est à 29,99€.

Manheater est proposé à 25,99€.

PS4

Doom Eternal Edition Standard est à 23,09€. Quant à l’Edition Deluxe elle est affichée à 32,99€.

The Last of Us Part II réduit son prix à 39,89€.

F1 2020 à 34,99€.

Marvel’s Spider-Man : Edition Game of the Year à 29,99€.

Final Fantasy VII Remake est disponible à 46,19€.

Dragon Ball Z : Kakarot réduit son prix à 34,99€.

God of War à 9,99€.

Hitman 2 – Gold Edition tombe à 19,99€.

NBA 2K21 est à 34,99€.

Star Wars Squadrons est à 24,79€.

Resident Evil 3 est proposé à 19,79€.

Cuphead est à 14,99€.

Control Ultimate Edition est à 19,99€.

Jump Force réduit son prix à 19,99€. L’Ultimate Edition est proposée à 29,99€.

Streets of Rage 4 est à 17,49€.

Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy est disponible à 14,99€.

Il ne s’agit là que d’une liste réduite, le PlayStation Store propose une centaine d’offres diverses et variées, allant des jeux indépendants aux derniers gros titres sortis. Il ne tient qu’à vous d’aller y jeter un oeil avant le 1er décembre, ou bien attendre la semaine du 4 décembre pour faire le tour des grandes enseignes de magasins et des différents sites de revendeurs en ligne.

Afin de mieux comprendre ce qu’est le Black Friday et de bien vous y préparer, n’hésitez pas à vous référer à notre article au sujet du Black Friday 2019, les conseils mentionnés sont toujours d’actualité.