Black Clover va s’offrir un nouveau jeu mobile en 2022

Même si Black Clover est une série assez populaire à travers le monde, on compte aujourd’hui peu d’adaptations en jeu vidéo, si l’on met de côté le médiocre Quartet Knights. La dernière Jump Festa a cependant permis de mettre en lumière un nouveau jeu pour le manga de Yūki Tabata, mais sur mobiles uniquement.

Un jeu mobile qui retracera toute l’histoire

C’est donc Black Clover Mobile qui a été annoncé durant le week-end, avec des premières images qui donneront franchement envie aux fans du manga, étant donné que l’adaptation semble être très fidèle. Le jeu nous proposera de revivre les événements marquants du manga, sous une forme que l’on ignore encore pour le moment étant donné que peu d’images de vrai gameplay ont été montrées.

On peut simplement voir le menu des différents membres de notre groupe en plus d’une image d’Asta qui pourra se balader plus ou moins librement dans la ville. Cette dernière image nous laisse d’ailleurs entrevoir l’interface globale du jeu, avec plusieurs monnaies et ce qui semble être un système d’énergie, comme on a l’habitude d’en croiser dans les jeux mobiles.

Pour le moment, Black Clover Mobile est prévu pour sortir en 2022 au Japon. Aucune indication concernant une sortie en Occident n’est connue pour le moment.