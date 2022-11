Accueil » Actualités » Black Clover Mobile: Rise of the Wizard King sortira finalement en 2023 sur iOS et Android

Officialisé fin 2021 lors du Jump Festa, Black Clover Mobile: Rise of the Wizard King a refait parler de lui le week-end dernier. Prévu initialement pour arriver cette année, le RPG free-to-play de Vic Game Studios et Pearl Abyss adapté du manga de Yūki Tabata sera finalement disponible en 2023 sur iOS et Android. Un report qui s’accompagne tout de même d’une bonne nouvelle puisque les développeurs ont confirmé que le lancement du titre sera mondial.

Un report nécessaire pour améliorer la qualité du jeu

Comme l’explique le PDG du studio sud-coréen, Choi Jae-young, « Black Clover Mobile est en cours de développement et nous travaillons dur pour offrir, non seulement l’excitation et le plaisir procuré par l’animation originale, mais aussi la meilleure qualité qu’un jeu puisse proposer. Nous sommes actuellement dans la dernière ligne droite […]. Auparavant, Black Clover Mobile était en cours de développement pour un lancement en 2022 mais nous avons décidé de le repousser pour améliorer la qualité du jeu. La sortie aura lieu au cours de la première moitié de l’année 2023. »

Il ajoute ceci : « Nous prévoyons des tests bêta fermés mondiaux dans certaines régions. Comme ces tests seront organisés pour valider la stabilité du service, ils seront malheureusement d’abord effectués dans des zones spécifiques. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir donner à tout le monde la chance d’essayer notre jeu. […] Nous nous reverrons avec plus d’informations très bientôt. »

Rendez-vous l’an prochain pour découvrir ce que nous réserve Black Clover Mobile: Rise of the Wizard King sur iOS et Android.