Le RPG mobile Black Clover Mobile: Rise of the Wizard King ouvre ses préinscriptions

La sortie se rapproche pour le gacha

Pour celles et ceux qui seraient passés à côté, ce jeu nous fera revivre les plus grands moments de l’anime avec la présence des doubleurs originaux, le tout avec des combats au tour par tour et bien évidemment des éléments de gacha, avec plein de personnages et différentes tenues à leur faire essayer. On retrouve un récapitulatif de ce qu’offre le jeu dans le dernier trailer, visible ci-dessous.

Les préinscriptions pour le titre sont maintenant ouvertes, avec quelques récompenses à la clé. En s’inscrivant via le site officiel du jeu ou sur les stores officiels, vous recevrez à sa sortie des billets d’invocations pour obtenir des personnages.

Plus les préinscriptions seront nombreuses, plus vous recevrez des cadeaux de départ. Avec 2,5 millions de préinscriptions, le personnage SR Mimosa sera distribué à tout le monde, tout comme sa tenue « uniforme de café » si le compteur grimpe jusqu’à 5 millions.

Black Clover Mobile: Rise of the Wizard King sera disponible prochainement sur les plateformes mobiles iOS et Android.