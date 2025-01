Benoît Allemane, l’une des voix les plus célèbres du doublage français, est décédé

Une vraie légende du doublage s’en est allée

Vous ne connaissiez peut-être pas son nom, mais vous connaissiez sans nul doute sa voix. Benoît Allemane était une légende du doublage français, ayant participé à de nombreuses voix off pour différents médias. Il était notamment connu pour doubler Morgan Freeman, dont la voix française était maintenant indissociable de l’acteur américain. Vous avez donc certainement entendu sa voix dans Les Évadés, les films Batman de Christopher Nolan, Deep Impact et d’autres dizaines de films avec Morgan Freeman, mais il avait aussi eu l’occasion de doubler James Earl Jones à plusieurs reprises.

Sa carrière est des plus impressionnante, l’artiste ayant participé aussi bien à des films qu’à des séries, et même à de nombreux jeux vidéo. Récemment, il incarnait le Conservateur dans l’anthologie The Dark Pictures, mais on a aussi pu le retrouver aux crédits d’Alan Wake 2, dans de nombreuses extensions de World of Warcraft ainsi que dans le rôle de Yen Sid dans Epic Mickey ou la saga Kingdom Hearts (personne n’oubliera non plus son interprétation de Zeus dans le film Hercule). La liste est encore longue comme le bras, avec des Mass Effect, Destiny 2, Dragon Age et on en passe.

Un grand acteur qui aura assurément donné le goût de la VF à beaucoup d’entre nous. Toutes nos pensées vont à ses proches et à sa famille.