Bang-On Balls: Chronicles : Le jeu de plateformes 3D avec des ballons s’annonce sur PC

Les studios polonais continuent à se multiplier avec aujourd’hui Exit Plan Games qui nous annonce en vidéo son premier jeu, Bang-On Balls: Chronicles. Ce dernier nous illustre un premier trailer mais aussi une date de sortie sur PC via l’accès anticipé de Steam.

Un jeu de plateformes avec des ballons qui traversent des périodes historiques

Comme nous le montre cette vidéo, le soft nous plongera bel et bien dans un monde où des ballons traversent diverses époques historiques des vikings, en passant par le far west via des scènes ouvertes. Tout ceci est agrémenté qui plus est d’un gameplay orienté plateformes reprenant les codes des meilleurs jeux du genre.

Pour pimenter le tout, Bang-On Balls: Chronicles sera également jouable en coopération en ligne jusqu’à quatre joueurs, ce qui peut donner lieu à des parties de franches poilades. Car il faut le dire, il est peu commun de voir un jeu de plateformes mettant en scène des ballons certes, mais le résultat semble quand même plus qu’honorable.

En tout cas, ce titre made in Exit Plan Games est super prometteur sur le papier, surtout avec son aspect coopération et personnalisation à foison de notre petit ballon tout mignon. Désormais, il ne nous reste plus qu’à voir ce que donnera le soft à sa sortie en accès anticipé sur Steam le 3 mars prochain. Vous pouvez d’ores et déjà le mettre dans votre liste de souhaits sur Steam s’il vous tente.