Bang-On Balls: Chronicles : Vous allez pouvoir parcourir les périodes historiques dans la peau d’une… Countryball

Roulera bien ou roulera pas bien ? Telle est la question !

En accès anticipé sur PC depuis 2021, Bang-On Balls: Chronicles fait parler de lui en dévoilant sa date de sortie très prochaine ainsi qu’un trailer qui saura vous ravir. Vous aimez les jeux de plateformes ? Vous aimez les combats ? Vous aimez le fun ? Et le tout dans la peau d’une Countryball prête à rouler dans divers moments historiques et ne rechignant pas à la castagne ? Le soft est fait pour vous !

Dans moins d’un mois, vous allez pouvoir être un viking, un samourai ou encore une… roue ! Vous allez prendre part à des combats aux petits oignons qui sauront vous tenir en haleine, et ce dans des décors très bien ficelés et un gameplay intuitif et vif. Combattez des ennemis, sauvez des alliés, partez à la recherche d’objets et d’armes… au travers des pans de l’histoire quelque peu… inexacts, mais rigolos !

Le jeu vous permettra également de personnaliser votre personnage avec une quantité importante de drapeaux, d’objets, d’armes et de décorations à thème, tous collectés lors du jeu. Il est également important de préciser que ce sera un jeu coopératif en ligne, jusqu’à quatre joueurs, mais aussi en local avec l’écran partagé (pour deux joueurs).

Bang-On Balls: Chronicles sortira le 5 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Switch et un peu plus tard sur PC et Xbox Series.