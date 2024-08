Bandai Namco annonce un MOBA Dragon Ball en Free to Play sur mobile et PC via Steam

Meta ferme le studio Ready at Dawn (The Order: 1886, God of War: Chains of Olympus)

One Piece Odyssey : Notre avis sur la version Nintendo Switch disponible depuis quelques jours

Le jeu indépendant Balatro atteint les 2 millions d’unités vendues et annonce une mise à jour majeure pour 2025

Monster Hunter Wilds présente l’insectoglaive avec un trailer et sera jouable aux côtés de 4 autres jeux de Capcom à la Gamescom 2024

Spectre Divide annonce une beta fermée qui démarrera dans quelques jours et dévoile un nouveau trailer animé

La prochaine saison de Disney Speedstorm arrive le 13 août et se focalisera sur Pirates des Caraïbes, les personnages confirmés

Final Fantasy XVI : la dernière mise à jour des pilotes Nvidia suggère une annonce imminente concernant la version PC

The Lord of the Rings: Return to Moria sortira le 27 août prochain sur Xbox Series et Steam, accompagné d’une grosse mise à jour

La PS5 franchit le cap des 61,8 millions d’unités vendues

Warhammer 40.000: Space Marine 2 : On y a rejoué, l’expérience est-elle toujours diablement jouissive ?

Call of Duty: Black Ops 6 dévoile un nouveau trailer sur le mode Zombie

Test Earth Defense Force 6 – Un concurrent sérieux à Helldivers 2 ?

Indiana Jones et le Cercle Ancien : On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur le jeu action-aventure de MachineGames et Bethesda

Chapitre 11 : Un diable déguisé – Like a Dragon Infinite Wealth

Star Wars Jedi: Survivor va avoir droit à une sortie sur PS4 et Xbox One le 17 septembre prochain

Dead by Daylight s’offre une collaboration avec Castlevania et en tease une autre avec Five Nights at Freddy’s

A Quiet Place: The Road Ahead sortira dans le plus grand des calmes le 17 octobre prochain

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy arrive cette semaine sur le Xbox Game Pass

Caravan SandWitch démarrera son expédition en septembre sur PC, PS5 et Switch

Débrief’ : Darksiders, Wreckfest 2, Bungie licencie, Dragon Age The Veilguard et Harry Potter

Le studio Santa Monica (God of War) travaillerait sur une toute nouvelle licence

Lollipop Chainsaw RePOP sortira finalement plus tôt que prévu en Occident