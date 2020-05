Baldur’s Gate 3 se montrera samedi prochain et pendant tout le mois de juin

Discret depuis la présentation de son gameplay à la PAX East 2020, Baldur’s Gate 3 dévoilera de nouvelles informations sur son développement à compter du 6 juin prochain, à l’occasion du Guerrilla Collective Showcase, et pendant tout le mois de juin.

En attendant de savoir exactement ce que Larian Studios nous réserve, l’entreprise belge a partagé sur son compte Twitter officiel un teaser vidéo montrant quelques images du jeu. Rappelons que le titre se déroulera 100 ans après les événements de Baldur’s Gate 2 et proposera des mécaniques inédites inspirées du genre CRPG.

Baldur’s Gate 3 sortira sur PC et Stadia à une date inconnue.

Throughout June, we'll be revealing more about #BaldursGate3 starting June 6, on the #GuerrillaCollective Showcase. https://t.co/alQZxS4kH6 It's almost time to venture forth. pic.twitter.com/I4Cjrf0BIT

— Larian Studios (@larianstudios) May 29, 2020