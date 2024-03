Azur Lane se lance aussi sur le terrain du Genshin-like avec Azur Promilia, prévu sur PC, PS5 et mobiles

Le gacha Azur Lane était là bien avant Genshin Impact et il est même l’un des plus rentables du marché, bien aidé par son fan-service plus qu’appuyé présentant un casting entièrement féminin avec des personnages peu vêtus. La série est devenue si populaire qu’elle a eu droit à diverses adaptations, dont une ayant fait une incursion sur consoles avec le très moyen Azur Lane: Crosswave. Le studio Manjuu Network Technology a cependant vu le marché évoluer et s’est dit qu’il avait lui aussi les armes pour transformer sa licence en action-RPG, pouvant aller titiller Genshin Impact et les autres jeux du genre.