Parmi les sorties qui étaient notées à la fin du mois de mars, il y avait un One Piece Pirate Warriors 4. En empruntant toujours le gameplay à la musou d’un Dynasty Warriors, cet épisode s’annonce toujours comme étant un excellent défouloir. Peut-être encore mieux que les précédents opus avec des mécaniques encore plus jouissives.

Cependant, le constat n’est pas tout rose et l’on voit que l’on tire encore un peu plus sur la corde. C’est pourquoi on vous propose un test complet en vidéo, en amont de notre ressenti écrit. On rappellera que One Piece Pirate Warriors 4 est déjà disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.