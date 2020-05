Maneater : un RPG où l’on y incarne un requin, notre avis vidéo

Parmi les sorties majeures du mois de mai, on y retrouve un certain Maneater. Celui que l’on peut manger le « mangeur d’hommes », développé par Tripwire Interactive, les créateurs de Killing Floor, est un jeu qui part d’un concept intéressant : un RPG où l’on y incarne un requin. Une expérience rafraîchissante et intéressante sur le papier. Mais qu’en est-il manette en main ?

C’est ce que l’on vous propose de découvrir dans cette vidéo en complément de notre test, qui fait office d’avis complet sur le jeu. Et vous allez voir que malgré de très bonnes idées et le côté jouissif d’être un requin, tout n’est pas totalement parfait. Sans prendre l’eau, Maneater a tout de même plusieurs défauts. Rappelons aussi que le jeu est déjà dispo sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et sortira plus tard sur Switch.