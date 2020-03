S’évader sur une île déserte et chasser les papillons ou partir en Enfer et défourailler du démon, c’était le choix à prendre vendredi dernier. Si vous n’avez pas opté pour Animal Crossing, peut-être que vous songez à prendre DOOM Eternal. Si jamais vous souhaitez en savoir plus sur le titre, on vous propose notre avis en vidéo, idéal pour savoir ce qu’il vaut avec des images de gameplay.

Et cet épisode s’annonce excellent. Malgré quelques imperfections, la faute à des imprécisions et une seconde moitié de jeu un peu moins folle, le nouveau bébé d’id Software est incroyablement jouissif et plaira aux amateurs de la série. Précisons que DOOM Eternal est disponible depuis le 20 mars sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia et sortira plus tard sur Switch.