Aveliana s’offre un nouveau trailer et une fenêtre de sortie sur PC

Notre AG French Direct nous aura aussi permis de découvrir un nouveau trailer d’Aveliana, développé par The French Dev qui est composé d’une seule personne, Romain. Une fenêtre de sortie est même avancée pour le titre sur PC.

De l’action-infiltration basé sur le pattern des ennemis

Issu d’un Kickstarter qui a bien fonctionné avec 15.376 € récolté sur les 12.000 € demandés, Aveliana nous montre dans cette nouvelle vidéo son gameplay. Si l’histoire paraît encore assez mystérieuse avec la trace d’un mystérieux renard à retrouver, le soft proposera une jouabilité orientée action et infiltration en 2.5 D où vous devrez vous familiariser avec les schémas d’attaque des divers ennemis, qui seront pour le coup très variés.

Aveliana nous promet également des niveaux avec une atmosphère différente à chaque fois, avec des environnements dessinés à la main qui ont de quoi charmer directement. Chose intéressante qui plus est, Aveliana vous laissera le choix de combattre ou d’éviter vos adversaires avec des chemins différents à prendre, et notez que votre personnage pourra aussi gagner de nouvelles capacités au fil de votre progression. Concrètement, le jeu est plus que prometteur, et il nous tarde sa sortie prochaine.

Aveliana déboulera l’année prochaine soit en 2022 sur PC. Pour ne rien manquer sur l’AG French Direct, retrouvez notre page dédiée à l’événement. Vous pouvez également retrouver tous les jeux de l’AGFD chez notre partenaire GOG.com ou sur la page Steam.