Aveliana

Aveliana est un jeu d'infiltration-action-aventure développé par TheFrenchDev (Romain Dupuis). On y incarne Aveliana qui parcourt le monde, guidée par un mystérieux renard. Malgré un système d'infiltration complexe, le jeu laisse les joueurs et les joueuses libres dans leur approche. Il est donc possible de tenter d'avancer sans se faire repérer mais on peut aussi décider de combattre les ennemis pour avoir un challenge différent. Il y a également une troisième méthode qui permet de découvrir un chemin caché où la caméra et le gameplay changent pour adopter un style plateforme 2D.