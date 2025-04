Avec sa nouvelle publicité pour la Switch 2, Nintendo se la joue retro en invitant l’acteur Paul Rudd

Maintenant que les problèmes liées au chaos économique créé par Donald Trump sont réglés (ou du moins suspendus pour quelques semaines), Nintendo peut enfin dérouler sa campagne marketing pour promouvoir sa Nintendo Switch 2 auprès du grand public. Les précommandes pour la machine ouvriront cette semaine aux États-Unis et Nintendo peut commencer à en faire la promotion, notamment via une publicité qui devrait être diffusée dans tous les foyers américains et qui devrait rappeler quelques souvenirs aux Américains qui ont grandi dans les années 80-90.