Mario Kart World : Tout ce qu’il faut savoir sur le prochain épisode (modes de jeu, nouveautés, circuits…)

Le point sur les modes de jeu

Autant vous dire que si vous avez suivi la plupart des previews sur le jeu, dont la nôtre, ce Nintendo Direct ne vous apprendra presque rien. Pour les autres, vous aurez là un grand récapitulatif de ce que ce nouvel opus a à offrir, que cela justifie ou non les 90 € demandés à l’entrée (en version physique).

On a eu droit à un nouvel aperçu des modes de jeu de Mario Kart World, à savoir :

Grand Prix : Vous le connaissez bien, un mode avec 4 circuits à enchaîner.

: Vous le connaissez bien, un mode avec 4 circuits à enchaîner. Survie : Lors de chaque chekpoint, les derniers pilotes seront éliminés jusqu’à ce qu’il n’en reste que 4.

: Lors de chaque chekpoint, les derniers pilotes seront éliminés jusqu’à ce qu’il n’en reste que 4. Contre-la-montre : Battez votre propre record ou celui de vos amis via leurs fantômes.

: Battez votre propre record ou celui de vos amis via leurs fantômes. Courses VS : La course standard avec des règles personnalisable. 24 joueurs maximum avec la possibilité de créer jusqu’à 4 équipes.

: La course standard avec des règles personnalisable. 24 joueurs maximum avec la possibilité de créer jusqu’à 4 équipes. Bataille de ballons : Protégez les ballons à l’arrière de votre kart tout en détruisant ceux des autres.

: Protégez les ballons à l’arrière de votre kart tout en détruisant ceux des autres. Bataille de pièces : Récoltez le plus de pièces tout en empêchant les autres de faire de même.

: Récoltez le plus de pièces tout en empêchant les autres de faire de même. Balade : Le mode libre dans le monde ouvert

Ce monde ouvert nous proposera justement de nous promener entre deux courses, et pas seulement pour se vider la tête. On y trouvera des pièces spéciales à collecter, ainsi que des missions à trouver un peu partout qui nous aideront à mieux conduire. Et c’est aussi là que l’on trouvera les « Snacks », qui sont des tenues à récolter pour chaque pilote.

Les circuits montrés lors du Nintendo Direct

Si Nintendo n’a pas encore confirmé la liste de tous les circuits pour cet épisode, il a souhaité en mettre en avant quelques-uns. Voici la liste des circuits confirmés pour Mario Kart World :

Circuit Mario Bros

Trophéopolis

Cité Fleur-de-sel

Pic de l’observatoire

Cinéma Boo

Usine Toad

Plage Peach

Galion de Wario

Et il en manque beaucoup, forcément, dont la route Arc-en-Ciel qui a été confirmée à demi-mot. Pour la débloquer, il faudra visiblement remporter tous les trophées du mode Grand Prix. Pour les personnages jouables de Mario Kart World, là encore, Nintendo n’a pas tout dit, et s’est contenté de montrer des personnages inédits que l’on connait déjà comme Spike ou encore la Vache.

Les nouveaux objets confirmés

Plus intéressant, le constructeur s’est attardé sur les nouveaux objets de ce Mario Kart World :

Capaces à pièces : Lance une carapace devant vous qui fait apparaitre des pièces.

: Lance une carapace devant vous qui fait apparaitre des pièces. Fleur de glace : Même chose que la fleur de feu, mais avec la glace.

: Même chose que la fleur de feu, mais avec la glace. Marteau : Lance une série de marteaux sur la route, qui restent un moment.

: Lance une série de marteaux sur la route, qui restent un moment. Méga champignon : Vous booste tout en agrandissant votre taille.

: Vous booste tout en agrandissant votre taille. Plume acrobate : Vous permet de sauter plus facilement pour atteindre certains endroits.

: Vous permet de sauter plus facilement pour atteindre certains endroits. Kamek : Transforme vos ennemis.

Au rayon des nouveautés, et pas des moindres, on retrouvera également la présence d’un saut chargé, que l’on pourra actionner avec la touche de dérapage. Cela sera particulièrement utile pour atteindre certains raccourcis, d’autant plus que sauter sur un mur vous donnera maintenant l’occasion de rouler à la verticale sur celui-ci. Et si vous avez raté votre saut alors que vous souhaitez absolument prendre un nouveau chemin, une fonctionnalité de « Rembobinage » vous permettra de remonter dans le temps. Bien sûr, pendant ce temps, vos adversaires continueront la course, donc l’outil est à double tranchant.

Et si on s’attendait à ce que Nintendo profite de cet épisode pour nous vendre tout un tas d’accessoire, il est resté plutôt time à ce sujet. Bien entendu, on retrouvera un nouveau volant dans lequel placer les Joy-Con nouvelle génération, puisqu’il sera toujours possible de jouer avec la détection de mouvement. Le Nintendo Direct a aussi mis l’accent sur la caméra de la Switch 2 ainsi que la fonction de chat vocal, avec la possibilité d’afficher la tête de vos amis au-dessus de leur pilote. Même en local, avec une seule caméra, histoire de voir les réactions de tout le monde à l’écran.

Pour rappel, Mario Kart World sera disponible en même temps que la Nintendo Switch 2, le 5 juin prochain. Et puisque le message était très flou la dernière fois, le bundle Mario Kart World + Switch 2 qui est vendu au lancement, avec un prix plus attractif, ne sera disponible que jusqu’au mois d’octobre prochain.