Avant Suicide Squad: Kill the Justice League, Rocksteady ne travaillait pas sur un jeu Superman mais sur un jeu multijoueur

Rocksteady travaillait sur une nouvelle licence

Avec la sortie de Suicide Squad: Kill the Justice League qui se rapproche à grands pas, le journaliste Jason Schreier a voulu faire un état des lieux sur le cas de Rocksteady, en revenant sur les problèmes auxquels le jeu risque de se heurter. Dans son article publié sur Bloomberg, il revient donc à la genèse du projet tout en indiquant que la rumeur d’un jeu Superman n’a jamais été vraie, comme l’avoue celui qui en est à l’origine (un certain James Sigfield). Ce dernier a indiqué au journaliste que sa source s’était trompée, et qu’il a bien publié un message a ce sujet, mais ce démenti n’a jamais trouvé autant d’écho que la rumeur de base.

Et si le studio ne travaillait pas sur un jeu Superman, c’est parce qu’il travaillait en réalité sur un jeu multijoueur complètement inédit, qui n’était lié à aucune licence. Mais en 2016, lorsque Warner Bros Games a annulé le jeu Suicide Squad de son studio basé à Montréal, l’éditeur a donné la licence à Rocksteady pour qu’il en fasse quelque chose dès 2017 (sans doute suite au succès surprise du film de 2016). Cela veut donc dire que le studio a travaillé sur Suicide Squad: Kill the Justice League pendant environ 7 ans, avec un développement qui a sans doute été rallongé par la crise du Covid ainsi que par la réalité du marché qui a fait exploser le modèle du jeu service.

Pour rappel, Suicide Squad: Kill the Justice League sortira sur PC (Steam), PlayStation 5 et Xbox Series le 2 février prochain, et le 5 mars sur l’Epic Games Store.