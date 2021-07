Atlus : une dizaine de projets variés en cours

Atlus est déjà bien occupé entre les célébrations du 25ème anniversaire de Persona et la sortie prochaine de Shin Megami Tensei V. Mais l’entreprise ne compte pas s’arrêter là comme le dit l’un de ses responsables, Naoto Hiraoka, dans une interview accordée au magazine Famitsu.

Il y a presque un jeu de mots à faire entre Atlus et A lot

On commence avec les nombreux projets en cours puisqu’il y a actuellement 5 ou 6 jeux actuellement en développement chez Atlus. Un chiffre qui monte même jusqu’à 10 si on y ajoute ce que fait Vanillaware et les studios partenaires. On espère donc qu’il y ait bien Arc System Works parmi eux pour un Persona 5 Arena qui ferait plus envie que la rumeur actuelle d’un remaster de P4A.

D’ailleurs, on nous précise la volonté de se diversifier en investissant d’avantage dans les jeux Vanillaware et les « autres » licences d’Atlus (on suppose que cela concerne tout ce qui n’est pas Persona et SMT déjà bien représentés). Et cette variété ne concerne pas que les licences mais aussi les jeux eux-mêmes mais on ne sait pas si cela resterait dans le RPG ou pas. La société espère quand même nous surprendre.

Project Re:Fantasy n’a pas été oublié et Atlus confirme qu’il est toujours d’actualité même si le développement avance lentement. Cela ne sent pas la possibilité de mettre bientôt les mains dessus donc mais au moins, il n’est pas annulé. On termine avec l’anniversaire de Persona qui ne se fera pas uniquement en jeux vidéo comme on s’en doutait, mais on apprend que ces évènements ne seront pas forcément limités au Japon.

S’agit-il d’animes ou de films qui sortiront chez nous, d’une exposition itinérante, voire même soyons fous, d’une tournée internationale pour le prochain concert Persona ? On a hâte d’en savoir plus à la fois sur l’avenir de Persona et sur celui d’Atlus.