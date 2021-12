Atlus évoque brièvement Project Re Fantasy, et parle d’un jeu pilier à sortir en 2022

2021 est presque terminée, et il est désormais temps pour les développeurs japonais de publier leurs traditionnels vœux de fin d’année, qui nous permettent parfois d’en apprendre un peu plus sur les projets à venir. Famitsu s’est occupé de publié plusieurs dizaines de vœux en provenance de créateurs divers, et c’est ici Atlus qui nous intéresse plus particulièrement, avec la mention de Project Re Fantasy.

Un seul ou plusieurs gros projets pour Atlus en 2022 ?

Project Re Fantasy, c’est un jeu dont on ne sait pas grand chose pour le moment, bien qu’il ait été révélé il y a maintenant cinq longues années. Une vraie arlésienne pour Atlus, qui pourrait cependant devenir plus concrète en 2022 si l’on en croit les voeux de Katsura Hashino, producteur créatif, qui déclare à propos de ses ambitions pour l’année 2022 :

« Il est maintenant temps de développer quelque chose d’entièrement nouveau chez Atlus. Le développement de Projet Re Fantasy, qui a été annoncé il y a quelques années, est finalement dans de bonnes conditions malgré les rebondissements. »

A cela s’ajoute les propos de Shinjiro Takada, product manager chez Atlus, qui déclare :

« Je choisis le mot « challenge » comme mot-clé pour 2022, avec l’espoir de sortir un jeu qui va devenir un pilier pour Atlus. Tous les membres d’Atlus travaille d’arrache-pied pour faire en sorte que ce jeu soit intéressant et satisfaisant pour tout le monde, alors soyez attentifs. »

Il rajoute qu’une annonce aura lieu en 2022, et s’il ne parle pas explicitement de Projet Re Fantasy comme Katsura Hashino, on peut facilement faire le lien. A moins que l’on parle plutôt d’un éventuel Persona 6, qui pourrait arriver pour les 25 ans de la saga, mais on évitera de trop rêver. Ce projet mystérieux pourrait aussi être Project Pen, dont le nom a été enregistré récemment.

Projet Re Fantasy pourrait donc refaire surface très bientôt, et nous montrer enfin à quoi ressemble ce jeu si mystérieux.