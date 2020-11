Atelier Ryza 2 nous montre ses combats dans une nouvelle vidéo

Maintenant qu’il a confirmé sa sortie française avec une localisation dans notre langue et qu’il a dévoilé sa cinématique d’introduction, Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy se penche sur son gameplay, et notamment ses combats, illustrés dans une nouvelle vidéo.

Le système de combat examiné à la loupe

Cet extrait inédit permet ainsi de faire le tour des nouveautés du système de combat, avec des affrontements plus dynamiques et nerveux que le premier opus.

Il faudra bien jouer sur la coordination avec les différents coéquipiers pour effectuer des assauts simultanés, et il sera désormais possible d’utiliser plusieurs objets à la suite. On a également un aperçu des « Fatal Drives », qui sont des attaques puissantes à la mise en scène plus travaillée.

Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy sera disponible le 29 janvier en Europe sur PS4, PS5, PC, et Nintendo Switch.