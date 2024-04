Atari annonce le retour de la marque Infogrames dans le jeu vidéo

C’est une menace ?

Si l’on va au-delà de la blague et même si Infogrames a aujourd’hui une piètre réputation à cause de jeux plus qu’oubliables et rendus célèbres grâce à YouTube, l’histoire de la marque n’est cependant pas constituée que d’échecs. C’est aussi Infogrames qui se trouve derrière l’édition d’Alone in the Dark pour ne citer que lui.

Atari compte aujourd’hui redonner vie au label en ne gardant que le meilleur en tête. Il servira notamment à publier les jeux qui se trouvent en dehors des licences propriétaires initiales du groupe. Wade Rosen, PDG d’Atari, déclare ainsi :

« Pendant des décennies, Infogrames s’est bâti une réputation d’éditeur et de développeur de jeux étonnants et éclectiques, et nous sommes ravis de le ramener à la vie. »

Avec Infogrames, Atari compte acquérir des marques pour venir grossir son catalogue, et cela commence avec Totally Reliable Delivery Service qui a été racheté à TinyBuild. Le futur de cette licence passera donc par Infogrames, ce qu’il veut dire qu’il faut s’attendre à une suite.