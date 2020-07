Assassin’s Creed Valhalla : Gameplay, date, raids… Les dernières infos en vidéo

Dimanche soir, Ubisoft a tenu sa première conférence en ligne pour présenter les jeux de son catalogue à venir. On a pu ainsi en savoir plus sur Watch Dogs Legion ou encore Far Cry 6 qui s’est officialisé. Mais une autre pointure était logiquement attendue, Assassin’s Creed Valhalla.

Le titre a d’abord présenté une première bande-annonce puis s’est attardé sur son gameplay, notamment avec une longue séquence dévoilée post-conférence. On revient sur les dernières informations qui sont tombées et on fait le point dans cette vidéo qui fait partie de notre AG Summer.

Rappelons que Assassin’s Creed Valhalla sortira le 17 novembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Stadia et quand les consoles seront disponibles, sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Le jeu est actuellement en précommande sur Amazon avec plusieurs éditions à venir.