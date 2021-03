Assassin’s Creed : Darby McDevitt, l’un des vétérans de la série, quitte Ubisoft

Tandis que Assassin’s Creed Valhalla multiplie les patchs et se prépare à sortir son premier gros DLC, on apprend que l’un des vétérans de la série Assassin’s Creed quittait son poste. Il s’agit là de Darby McDevitt, présent depuis l’opus Bloodlines (et à un poste important depuis Revelations), qui a justement occupé la place de directeur narratif sur le dernier opus de la franchise.

L’une des plumes de cet univers s’en va

Today is my last day at Ubisoft Montreal! After a decade of working with brilliant people, creating stories & characters for an incredible series, & interacting with our wonderful fans, I have decided to set forth on a new adventure… 1/2 pic.twitter.com/mhV4UntJ6m — Darby McDevitt (@DarbyMcDevitt) March 26, 2021

C’est l’intéressé lui-même qui l’a annoncé sur Twitter, en annonçant qu’il mettait fin à son aventure chez Ubisoft après dix années de service. Il déclare alors partir vers d’autres aventures, et remercie ses collègues chez Ubisoft Montréal ainsi que tous les fans de la série pour leur soutien au fil des années.

Le compte officiel de la série lui a également adressé un tweet en remerciant McDevitt pour les histoires et les personnages qu’il a créé depuis son arrivée.

Thank you @DarbyMcDevitt for your immense contribution to the brand. The stories and characters you created will always be cherished by the Assassin's Creed community. May the winds blow in your favor on your next journey! pic.twitter.com/fTWQw7rRN1 — Assassin's Creed (@assassinscreed) March 26, 2021

Pour rappel, le DLC La Colère des Druides arrivera le 29 avril dans Assassin’s Creed Valhalla, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.