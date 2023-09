ARTE annonce un nouveau jeu d’aventure en 2D, The Merlies, qui s’annonce déjà adorable

Vous le savez sans doute mais ARTE n’est pas qu’une chaîne de télévision, puisque le groupe est aussi actif du côté de l’édition de jeu vidéo. Tout récemment, on a pu le voir à l’oeuvre avec le jeu du studio La Poule Noire, To Hell With The Ugly, un exemple bien représentatif des jeux atypiques et singuliers que l’on peut retrouver dans le catalogue de l’éditeur. C’est donc avec une certaine curiosité que l’on découvre le nouveau jeu qu’ARTE nous présente aujourd’hui, intitulé The Merlies.