Looking for Fael, The Merlies, 30 Birds, Gloomy Eyes… ARTE diversifie plus que jamais son line-up jeu vidéo

Sur le salon allemand nous avons assisté à une grande présentation de quatre jeux à venir chez ARTE, qui méritent tous un peu le détour.

30 Birds

Studio : Ram Ram Games / Business Goose / ARTE France

: Ram Ram Games / Business Goose / ARTE France Plateforme : PC – Switch

: PC – Switch Date de sortie : 2024

: 2024 Page Steam

Parmi les quatre titres qui nous ont été présentés, 30 Birds est celui qui devrait sortir le plus rapidement. Un titre que l’on commence à bien connaître puisqu’il a été annoncé il y a maintenant quelques temps, mais qu’il convient de présenter à nouveau. Vous incarnez ici Zig, une jeune femme qui part à la rescousse de la déesse Simurgh, qui a créé le monde des lanternes dans lequel vous évoluez. Pour cela, il faudra libérer trente oiseaux aux caractères bien différents via toutes sortes d’énigmes et mini-jeux, en essayant de vous repérer parmi les lanternes que vous allez traverser.

En s’appuyant sur ces fameuses lanternes, les décors jouent entre la 2D et la 3D d’une bien belle façon. Rentrer dans une pièce vous fait par exemple entrer dans une nouvelle lanterne, dont les différentes faces peuvent aussi être explorées. Une explication un peu brouillonne, on en convient, mais il suffit de jeter un oeil à une vidéo de gameplay ou de jouer à la démo pour vite comprendre le concept.

S’il apparaît dans un premier temps comme un jeu de puzzles, 30 Birds est bien plus que cela. La routine semble être l’ennemi, puisque les possibilités de gameplay ne cessent d’évoluer. Libérer un oiseau ne se fera jamais de la même manière. Cela peut passer par un jeu de rythme, par un schéma à reproduire, par des phases de dialogues… Le jeu veut sans cesse nous étonner tout en nous plaçant dans des situations incongrues. En témoigne ce passage que nous avons pu voir dans une salle d’art où il était demander de peindre un modèle avec très peu d’outils à notre disposition, ce qui résultait dans tous les cas par des critiques acerbes du professeur.

Malgré ses allures oniriques, 30 Birds ne manque certainement pas d’humour et veut mettre en scène des personnages totalement décalés. Ce qui n’empêche pas le récit d’être parfois plus sincère, tout en rendant hommages aux contes de la mythologie persane. C’est d’ailleurs de là que vient l’envoûtante direction artistique du titre, qui a été inspirée par le voyage de Coline Sauvand et Laurent Toulouse – le duo à qui l’on doit ce jeu – Istanbul. Une identité visuelle que l’on a trop peu l’occasion de voir dans le monde du jeu vidéo ici, alors qu’elle est riche en couleurs et en possibilités. Même chose pour la bande-son, fait-main par le duo, qui mélange électro-dub et ska mix. Plein d’éléments qui donnent au titre un charme fou et qu’il nous tarde d’essayer dans sa globalité en 2025.

Gloomy Eyes – The Game

Studio : Fishing Cactus / Atlas V / Be Revolution Gaming / ARTE France

: Fishing Cactus / Atlas V / Be Revolution Gaming / ARTE France Plateforme : PC

: PC Date de sortie : 2025

: 2025 Page Steam

Gloomy Eyes – The Game est un peu à part dans la catalogue d’ARTE puisqu’il est l’adaptation d’un film d’animation sorti en 2020, narré par Tahar Rahim chez nous et par Colin Farell aux Etats-Unis, en plus d’avoir été adaptée en expérience VR. Un univers dont l’imagerie a fortement été influencé par L’Etrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton, si ce n’est qu’il met en scène un zombie effrayé par le soleil (Gloomy), en opposition à une jeune fille (Nena) qui est terrifiée par la nuit. De quoi donner lieu à une histoire d’amour impossible (déjà, parce que l’un est un zombie), surtout quand l’oncle de Nena vient mettre en place ses plans machiavéliques.

Cette nouvelle version de l’histoire prend la forme d’un jeu de plateformes en 2,5D, rempli de puzzles, qui pourra sans doute évoquer Little Nightmares chez certains d’entre vous, même si le parti pris est quelque peu différent. Malgré l’ambiance sordide qui sert de cadre au jeu, il n’est nullement question d’une aventure horrifique, mais plutôt d’un conte émouvant. On retrouve cependant l’idée d’avoir deux personnages – ou disons deux enfants – qui doivent s’entraider pour venir à bout des nombreuses énigmes sur leur route. On joue ici les deux personnages, puisque cette adaptation a décidé d’accorder une place plus importante à Nena dans le récit.

En plus de ses phases d’énigmes, le jeu mettra aussi en scène des phases plus uniques avec Gloomy sur son skateboard, histoire de prouver qu’il est le zombie le plus cool du cimetière. Que vous connaissiez le film ou non, Gloomy Eyes saura peut-être vous séduire, surtout si vous adorez les mondes inspirés par l’imaginaire de Burton.

Looking for Fael

Studio : Swing Swing Submarine / ARTE France

: Swing Swing Submarine / ARTE France Plateforme : PC

: PC Date de sortie : 2025

: 2025 Page Steam

Après Seasons After Fall, il était difficile d’imaginer Swing Swing Submarine sur un titre tel que Looking for Fael. C’est un virage à 180 degrés qu’effectue le studio en mettant de côté l’onirisme de la nature pour se concentrer sur une expérience plus déroutante. Dans cette aventure à la première personne, vous êtes à la recherche de Fael, votre colocataire, qui s’est perdu… dans votre propre appartement. Fael n’est pourtant pas l’héritier du groupe Total et ne possède pas un appartement de 500 mètres de long, mais c’est un véritable dédale qui va malgré tout se présenter à vous.

L’appartement que vous connaissez devient le portail vers une autre dimension, avec des pièces totalement différentes, parfois envahies par des plantes. Jusqu’à arriver dans d’autres appartements qui n’ont rien à voir avec le vôtre. Chaque porte cache une nouvelle surprise et de nouveaux puzzles, qu’il faudra parfois résoudre à l’aide d’une console (dont l’écran ressemble à une Game Boy) sur laquelle il faudra effectuer des mini-jeux.

L’aspect décalé et absurde ainsi que l’étonnement ressenti à chaque nouvelle pièce n’est pas sans rappeler un certain The Stanley Parable, quand bien même le ton employé n’est pas similaire. Comprenez aussi par là qu’il faut expérimenter avec tout ce que l’on trouve dans les différents décors pour avancer et trouver une logique à ce qu’il se passe.

Il nous tarde d’en savoir plus sur cette expérience pas comme les autres et sur le message qu’elle va délivrer via les intentions et l’histoire du dénommé Fael. Il faudra néanmoins attendre l’année prochaine pour découvrir tout cela.

The Merlies

Studio : Darjeeling / ARTE France

: Darjeeling / ARTE France Plateforme : PC

: PC Date de sortie : 2025

: 2025 Page Steam

Un peu de mignonnerie pour terminer cette liste. The Merlies nous a tapé dans l’œil dès son annonce, et le fait que l’on soit amoureux des petits animaux adorables n’y est pas pour rien. Les petits oiseaux que vous incarnez dans cette drôle d’aventure tentent de survivre dans un monde dépeuplé d’humains, mais où leurs déchets restent encore bien présents. Le titre prend la forme d’un metroidvania – un terme que le studio préfère remplacer par « Wholesome-mania » – tout mignon dans lequel nos Merlies devront se bâtir un village et partir à la récolte d’objets leur permettant de survivre.

Le jeu est donc divisé en deux phases avec une première qui nous demande de construire les différentes habitations de nos oiseaux. Libre à vous de façonner le village comme vous l’entendez, même s’il faudra déjà partir à l’aventure avant cela pour trouver les matériaux dont vous avez besoin. Le monde reste cependant hostile et les Merlies préfèrent voyager en groupe.

Vous contrôlerez donc plusieurs oiseaux d’un seul coup, même si dans les faits, seul le leader répondra à vos ordres. Changer de leader aura son importance puisque chaque oiseau dispose de ses propres capacités. L’un d’entre eux dispose par exemple d’un parapluie que l’on met dans les cocktails qu’il peut utiliser pour planer, tandis qu’un autre dispose d’une pioche pour vous frayer un chemin plus facilement. Un concept simple mais bien conçu et aidé par une direction artistique toute cozy.

The Merlies est sans doute le titre du line-up d’ARTE qui sortira le plus tardivement dans cette liste. Et savoir qu’il faudra attendre un petit moment avant de revoir les adorables bouilles des Merlies est un petit crève-coeur.

Avec ces quatre jeux, ARTE diversifie son portefolio et montre également qu’il est prêt à s’entourer de studios qui ne viennent pas uniquement de France. Si ces titres tiennent toutes leurs promesses, 2025 sera sans doute une année à marquer au fer rouge pour l’éditeur.