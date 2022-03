Dans Elden Ring, il est possible de revêtir différentes armures vous protégeant plus ou moins efficacement contre les différents types de dégâts du jeu. Parmi les armures que l’on peut trouver, on va parler ici de l’Armure de servante itinérante. Celle-ci est obtenable dans la Cabane du fier ascète au nord de la Cime des géants.

Où trouver l’Armure de servante itinérante ?

Emplacement : À l’extrême nord de la Cime des géants, dans la Cabane du fier ascète

Arrivé dans la Cime des géants, continuez à l’extrême nord de la zone et passez par l’Arbre-monde mineur de la région puis traversez un pont qui file vers le nord. Progressez ensuite à l’ouest pour trouver le Cabane du fier ascète. Aventurez-vous dans celle-ci pour dénicher le set d’Armure de Servante itinérante.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.