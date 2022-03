Dans Elden Ring, il est possible de revêtir différentes armures vous protégeant plus ou moins efficacement contre les différents types de dégâts du jeu. Parmi les armures que l’on peut trouver, on va parler ici de l’Armure de noble sanctechair. Celle-ci est obtenable près de la Tour divine de Liurnia uniquement après avoir suffisamment progressé dans la quête de Ranni.

Où trouver l’Armure de noble sanctechair ?

Emplacement : Tour divine de Liurnia

Pour vous rendre à cette tour, il vous faudra avoir progressé suffisamment dans la quête de Ranni afin d’obtenir la Statue inversée de Caria. Partez alors pour le site de grâce Salle d’étude de Caria en Liurnia pour poser la statue inversée sur le socle de l’autel juste devant le point de réapparition de la zone. Cela aura pour effet d’inverser le bas et le haut de la tour.

Avancez alors dans le dédale de la tour et progressez vers le bas jusqu’à atteindre l’ascenseur situé au milieu de la pièce. Prenez celui-ci pour remonter les étages et arriver sur des remparts menant à la Tour divine de Liurnia. Traversez l’entièreté des remparts jusqu’à faire face à une créature sanctechair difforme. Cette dernière vaincue, vous serez en possession de l’Armure de noble Sanctechair.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.