Dans Elden Ring, vous allez souvent être confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront pas à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes. Parmi ces armes, nous allons aborder ici la la Dague en acier-monde, obtenable dans la capitale Leyndell.

Où trouver la Dague en acier-monde ?

Emplacement : À côté du site de grâce Eglise de la basse capitale dans la capitale Leyndell

Pour arriver au site de grâce Eglise de la basse capitale, suivez-notre guide servant à récupérer l’Armure de Lionel qui se trouve juste à côté de ce lieu de réapparition. Une fois cette destination atteinte, sortez et empruntez les souterrains en passant par le couloir qui se trouve sur votre gauche dans un niveau inférieur. Passez les mains et les rats qui vous font barrage et continuez tout droit jusqu’à arriver dans le dos d’une créature plutôt grande.

Battez-la et laissez-vous tomber pour atterrir un plus bas. Ici repose trois cadavres chacun propriétaire d’un objet. Sur celui se tenant près du mur, vous pourrez récupérer la Dague en acier-monde. Cette dague augmente ses dommages en fonction de la Foi, Dextérité et Force du personnage.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.